Feu d’artifice et Pop Magic Tour Carry-le-Rouet

Feu d’artifice et Pop Magic Tour Carry-le-Rouet vendredi 15 août 2025.

Feu d’artifice et Pop Magic Tour

Vendredi 15 août 2025 à partir de 21h30. sur le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-15 21:30:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Grande soirée de fête avec le traditionnel feu d’artifice annuel de Carry le Rouet, suivi d’une soirée musique pop-rock anglaise des années 1980.

.

sur le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

A festive evening with Carry le Rouet’s traditional annual fireworks display, followed by an evening of English pop-rock music from the 1980s.

German :

Großer Festabend mit dem traditionellen jährlichen Feuerwerk von Carry le Rouet, gefolgt von einem Abend mit englischer Pop-Rock-Musik aus den 1980er Jahren.

Italiano :

Una serata di festa con il tradizionale spettacolo pirotecnico annuale di Carry le Rouet, seguito da una serata di musica pop-rock inglese degli anni Ottanta.

Espanol :

Una velada festiva con el tradicional espectáculo anual de fuegos artificiales de Carry le Rouet, seguido de una velada de música pop-rock inglesa de los años ochenta.

L’événement Feu d’artifice et Pop Magic Tour Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet