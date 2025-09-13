Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Corbeilles
Début : 2025-09-13 21:30:00
Passez un agréable moment à la rentrée ! La mairie de Corbeilles-en-Gâtinais organise une retraite aux flambeaux suivi d’un magnifique feu d’artifice, de quoi faire durer l’été ! .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 20 10
English :
Fireworks and torchlight procession
German :
Feuerwerk und Fackelzug
Italiano :
Fuochi d’artificio e fiaccolata
Espanol :
Fuegos artificiales y procesión de antorchas
