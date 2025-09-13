Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Corbeilles

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13 21:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Passez un agréable moment à la rentrée ! La mairie de Corbeilles-en-Gâtinais organise une retraite aux flambeaux suivi d’un magnifique feu d’artifice, de quoi faire durer l’été ! .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 20 10

English :

Fireworks and torchlight procession

German :

Feuerwerk und Fackelzug

Italiano :

Fuochi d’artificio e fiaccolata

Espanol :

Fuegos artificiales y procesión de antorchas

