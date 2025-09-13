Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Corbeilles

Feu d'artifice et retraite aux flambeaux

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Corbeilles samedi 13 septembre 2025.

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 21:30:00
fin : 2025-09-13

Date(s) :
2025-09-13

Feu d’artifice et retraite aux flambeaux
Passez un agréable moment à la rentrée ! La mairie de Corbeilles-en-Gâtinais organise une retraite aux flambeaux suivi d’un magnifique feu d’artifice, de quoi faire durer l’été !   .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 20 10 

English :

Fireworks and torchlight procession

German :

Feuerwerk und Fackelzug

Italiano :

Fuochi d’artificio e fiaccolata

Espanol :

Fuegos artificiales y procesión de antorchas

L’événement Feu d’artifice et retraite aux flambeaux Corbeilles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS