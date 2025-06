Feu d’artifice et soirée dansante à La Gacilly La Gacilly 13 juillet 2025 23:00

Quartier de l'Aff
La Gacilly
Morbihan

Début : 2025-07-13 23:00:00

Le Comité des Fêtes de La Gacilly organise une soirée dansante moules/frites et feu d’artifice le dimanche 13 juillet 2025

Le feu d’artifice sera tiré à 23h sur le parking de l’Aff

Repas sur réservation uniquement, au bar La Marelle et au marché des Halles les samedis matins 28 juin et 5 juillet

Tarif: 13€ (boisson non comprise) .

Quartier de l’Aff

La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 10 18

