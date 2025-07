Feu d’artifice Étival-Clairefontaine

Feu d’artifice Étival-Clairefontaine jeudi 14 août 2025.

Feu d’artifice

Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-14 22:30:00

fin : 2025-08-14 23:59:00

Date(s) :

2025-08-14

Animation musicale organisée par le comité des fêtes.

Buvette, restauration.

Venez nombreux !Tout public

Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 6 80 62 52 28

English :

Musical entertainment organized by the Comité des fêtes.

Refreshments and food.

Come one, come all!

German :

Musikalische Unterhaltung, organisiert vom Festkomitee.

Getränke und Speisen.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Intrattenimento musicale a cura del Comité des fêtes.

Rinfreschi e cibo.

Venite tutti!

Espanol :

Animación musical organizada por el Comité des fêtes.

Refrescos y comida.

Vengan todos

L’événement Feu d’artifice Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2025-07-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES