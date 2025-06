Feu d’Artifice – Étival-lès-le-Mans 13 juillet 2025 19:00

Sarthe

Feu d’Artifice Parc de la Rivière Étival-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

La Commune d’Etival-lès-Le Mans vous attend le 13 juillet pour faire la fête

Repas champêtre. Feu d’artifice suivi d’une soirée dansante .

Parc de la Rivière

Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 19 51

English :

The Commune of Etival-lès-Le Mans awaits you on July 13th to celebrate

German :

Die Gemeinde Etival-lès-Le Mans erwartet Sie am 13. Juli zum Feiern

Italiano :

Il Comune di Etival-lès-Le Mans vi aspetta il 13 luglio per festeggiare

Espanol :

La Comuna de Etival-lès-Le Mans le espera el 13 de julio para celebrar

L’événement Feu d’Artifice Étival-lès-le-Mans a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de la Sarthe