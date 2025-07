Feu d’artifice fête de la Sainte Anne Bricquebec-en-Cotentin

Feu d’artifice fête de la Sainte Anne Bricquebec-en-Cotentin dimanche 27 juillet 2025.

Feu d’artifice fête de la Sainte Anne

Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-27 23:00:00

2025-07-27

Tiré du donjon à 23h

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie

English : Feu d’artifice fête de la Sainte Anne

Shot from the dungeon at 11 p.m

German :

Um 23 Uhr aus dem Kerker geschossen

Italiano :

Ripresa dal sotterraneo alle 23:00

Espanol :

Disparo desde el calabozo a las 11 de la noche

