Feu d’artifice fête de l’eau Abbeville
Feu d’artifice fête de l’eau
Quai de la Pointe Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 22:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion de la fête de l’eau tiré à partir de 22h au dessus de l’eau (quai de la pointe rive gauche)
Quai de la Pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
On the occasion of the water festival, drawn from 10 pm over the water (quai de la pointe left bank)
German :
Anlässlich des Wasserfestes ab 22 Uhr über dem Wasser gezogen (Quai de la pointe linkes Ufer)
Italiano :
In occasione della festa dell’acqua, dalle 22.00 sull’acqua (quai de la pointe rive gauche)
Espanol :
Con motivo de la fiesta del agua, a partir de las 22 h sobre el agua (quai de la pointe orilla izquierda)
L’événement Feu d’artifice fête de l’eau Abbeville a été mis à jour le 2024-09-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME