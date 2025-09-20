Feu d’artifice fête de l’eau Abbeville

Feu d’artifice fête de l’eau Abbeville samedi 20 septembre 2025.

Quai de la Pointe Abbeville Somme

Début : 2025-09-20 22:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion de la fête de l’eau tiré à partir de 22h au dessus de l’eau (quai de la pointe rive gauche)

Quai de la Pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

On the occasion of the water festival, drawn from 10 pm over the water (quai de la pointe left bank)

German :

Anlässlich des Wasserfestes ab 22 Uhr über dem Wasser gezogen (Quai de la pointe linkes Ufer)

Italiano :

In occasione della festa dell’acqua, dalle 22.00 sull’acqua (quai de la pointe rive gauche)

Espanol :

Con motivo de la fiesta del agua, a partir de las 22 h sobre el agua (quai de la pointe orilla izquierda)

