Feu d’artifice Flavignac
Feu d’artifice Flavignac vendredi 15 août 2025.
Feu d’artifice
Lac Saint-Fortunat Flavignac Haute-Vienne
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
2025-08-15
À l’occasion de sa traditionnelle Fête du 15 août, la commune de Flavignac en partenariat avec les associations locales vous invite à assister à son feu d’artifice. Rendez-vous à la tombée de la nuit (22h30). .
Lac Saint-Fortunat Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14
