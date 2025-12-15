Feu d’artifice Rond Point du Général de Gaulle Fuveau
Feu d’artifice Rond Point du Général de Gaulle Fuveau dimanche 4 janvier 2026.
Feu d’artifice
Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 18h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rond Point du Général de Gaulle Place du Général de Gaulle Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 18:30:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Un superbe Feu d’artifice fuvelain !
La Municipalité vous invite à son feu d’artifice son et lumière pour fêter la nouvelle année.
Rendez-vous au rond-point du Général de Gaulle
Vin et chocolats chauds seront offerts .
Rond Point du Général de Gaulle Place du Général de Gaulle Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A superb fuvelain fireworks display!
L’événement Feu d’artifice Fuveau a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de Fuveau