Feu d’artifice Rond Point du Général de Gaulle Fuveau

Feu d’artifice

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rond Point du Général de Gaulle Place du Général de Gaulle Fuveau Bouches-du-Rhône

Un superbe Feu d’artifice fuvelain !

La Municipalité vous invite à son feu d’artifice son et lumière pour fêter la nouvelle année.

Rendez-vous au rond-point du Général de Gaulle

Vin et chocolats chauds seront offerts .

Rond Point du Général de Gaulle Place du Général de Gaulle Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00

English :

A superb fuvelain fireworks display!

