Feu d’artifice Stade Victor Savine Gardanne
Feu d’artifice Stade Victor Savine Gardanne vendredi 19 décembre 2025.
Feu d’artifice
Vendredi 19 décembre 2025 à 18h30. Stade Victor Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
En ouverture des chalets de Noël, venez assister au grand feu d’artifice pyromélodique pour le bonheur des petits et des grands.
Le feu d’artifice sera tiré à 18h30 au stade Savine. .
Stade Victor Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00
English :
At the opening of the Christmas chalets, come and watch the grand pyromelodic fireworks display, to the delight of young and old alike.
German :
Zur Eröffnung der Weihnachtshütten erleben Sie ein großes Feuerwerk mit Pyromelodien, das Groß und Klein glücklich macht.
Italiano :
All’apertura degli chalet di Natale, venite ad assistere al grande spettacolo piromelodico, per la gioia di grandi e piccini.
Espanol :
Con motivo de la apertura de los chalés de Navidad, venga a ver el gran espectáculo piromelódico de fuegos artificiales, para deleite de grandes y pequeños.
