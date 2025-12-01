Feu d’artifice Stade Victor Savine Gardanne

Feu d’artifice

Vendredi 19 décembre 2025 à 18h30. Stade Victor Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

En ouverture des chalets de Noël, venez assister au grand feu d’artifice pyromélodique pour le bonheur des petits et des grands.

Le feu d’artifice sera tiré à 18h30 au stade Savine. .

Stade Victor Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00

English :

At the opening of the Christmas chalets, come and watch the grand pyromelodic fireworks display, to the delight of young and old alike.

German :

Zur Eröffnung der Weihnachtshütten erleben Sie ein großes Feuerwerk mit Pyromelodien, das Groß und Klein glücklich macht.

Italiano :

All’apertura degli chalet di Natale, venite ad assistere al grande spettacolo piromelodico, per la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Con motivo de la apertura de los chalés de Navidad, venga a ver el gran espectáculo piromelódico de fuegos artificiales, para deleite de grandes y pequeños.

L’événement Feu d’artifice Gardanne a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Gardanne