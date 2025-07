FEU D’ARTIFICE GRILLADES FRITES Chaulhac

FEU D’ARTIFICE GRILLADES FRITES Chaulhac samedi 12 juillet 2025.

FEU D’ARTIFICE GRILLADES FRITES

Salle des Fêtes Chaulhac Lozère

Marquez le 12 juillet 2025 dans vos agendas ! Les Esclops Plats vous convient à 19h30 à la Salle des Fêtes de Chaulhac pour une soirée gourmande et conviviale !

Menu 15€/ personne 8€/ de 15 ans Gratuit / de 5 ans :

Grillades

Frites

Vin et apéro compris

Réservation avant le lundi 7 juillet !

Salle des Fêtes Chaulhac 48140 Lozère Occitanie +33 6 43 42 88 47

English :

Mark July 12, 2025 in your diaries! Les Esclops Plats invite you to the Salle des Fêtes in Chaulhac at 7.30pm for a gourmet evening of conviviality!

Menu 15€ / person 8€ / 15 years old Free / 5 years old :

Grilled meats

French fries

Wine and aperitif included

Book before Monday July 7!

German :

Streichen Sie sich den 12. Juli 2025 in Ihrem Kalender an! Les Esclops Plats laden Sie um 19:30 Uhr in den Salle des Fêtes de Chaulhac zu einem geselligen Gourmetabend ein!

Menü 15?/ Person 8?/ unter 15 Jahren Kostenlos / unter 5 Jahren :

Gegrilltes

Pommes frites

Wein und Aperitif inbegriffen

Reservierung vor Montag, dem 7. Juli!

Italiano :

Segnate in agenda il 12 luglio 2025! Les Esclops Plats vi invitano alla Salle des Fêtes di Chaulhac alle 19.30 per una serata conviviale a base di cibo e bevande!

Menu 15 euro a persona 8 euro per i bambini sotto i 15 anni gratis per i bambini sotto i 5 anni:

Carne alla griglia

Patatine fritte

Vino e aperitivo inclusi

Prenota prima di lunedì 7 luglio!

Espanol :

Anote en su agenda el 12 de julio de 2025 Les Esclops Plats le invitan a la Salle des Fêtes de Chaulhac a las 19.30 h para una velada de convivencia, comida y bebida

Menú 15 euros por persona 8 euros para los menores de 15 años Gratis para los menores de 5 años:

Carne a la parrilla

Patatas fritas

Vino y aperitivo incluidos

Reserve antes del lunes 7 de julio

