Feu d’artifice Gundershoffen dimanche 14 décembre 2025.

Plan d’eau de la Breitmatt Gundershoffen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 19:00:00

Afin de clôturer les événements organisés dans le cadre de la Fête des Lumières, un magnifique feu d’artifice sera tiré depuis le plan d’eau.

Plan d’eau de la Breitmatt Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

English :

To round off the Fête des Lumières, a magnificent fireworks display will be fired from the lake.

German :

Um die Veranstaltungen im Rahmen des Lichterfests abzuschließen, wird ein prächtiges Feuerwerk vom Plan d’eau aus gezündet.

Italiano :

Per concludere gli eventi organizzati nell’ambito del Festival delle Luci, un magnifico spettacolo pirotecnico sarà sparato dal lago.

Espanol :

Como colofón a los actos organizados en el marco del Festival de las Luces, se disparará desde el lago un magnífico espectáculo de fuegos artificiales.

