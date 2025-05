Feu d’Artifice – Gurgy, 6 juin 2025 07:00, Gurgy.

Yonne

Feu d’Artifice Domaine de Gurgy Gurgy Yonne

Venez participer et profiter d’un spectacle inoubliable à Gurgy. On vous attends nombreux ! A partir de 19 h jambon à la broche (sur réservation) , buvettes et restauration sur place. .

Domaine de Gurgy

Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 86 66 47 domainedegurgy@gmail.com

