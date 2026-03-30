Feu d’artifice

Quais de l’Aumance Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Saint-Loup, fête patronale du village de Hérisson: le samedi soir est animé par la retraite aux flambeaux puis par le grand feu d’Artifice annuel tiré du château et de la chapelle, visible partout dans le village.

Accès libre.

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Quais de l’Aumance Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 45 75 04

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English :

Saint-Loup, patron saint of the village of Hérisson: Saturday evening is enlivened by a torchlight procession, followed by the annual fireworks display from the château and chapel, visible throughout the village.

Free admission.

L’événement Feu d’artifice Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme