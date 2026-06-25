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Feu d’artifice Hettange-Grande

samedi 11 juillet 2026 · Hettange-Grande

Feu d’artifice Hettange-Grande

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
2 Rue du Stade
Ville
57330 Hettange-Grande
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Hettange-Grande

Feu d’artifice

2 Rue du Stade Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Célébrez la Fête Nationale avec un feu d’artifice !
Une soirée magique vous attend spectacle visuel, feu d’artifice, animation musicale, buvette et restauration sauront vous divertir jusqu’au bout de la nuit !Tout public
0  .

2 Rue du Stade Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02  accueil@hettange-grande.fr

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English :

Celebrate National Day with fireworks!
A magical evening awaits you: a visual show, fireworks, live music, a refreshment stand, and food will keep you entertained until the end of the night!

L’événement Feu d’artifice Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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