Feu d’artifice Hettange-Grande
samedi 11 juillet 2026 · Hettange-Grande
Informations pratiques
Hettange-Grande
Feu d’artifice
2 Rue du Stade Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Célébrez la Fête Nationale avec un feu d’artifice !
Une soirée magique vous attend spectacle visuel, feu d’artifice, animation musicale, buvette et restauration sauront vous divertir jusqu’au bout de la nuit !Tout public
0 .
2 Rue du Stade Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr
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English :
Celebrate National Day with fireworks!
A magical evening awaits you: a visual show, fireworks, live music, a refreshment stand, and food will keep you entertained until the end of the night!
L’événement Feu d’artifice Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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