Feu d’artifice Plage de l’Anse de la Croix Île-d’Aix

samedi 31 octobre 2026 · Plage de l'Anse de la Croix · Île-d'Aix

Informations pratiques

Île-d’Aix

Feu d’artifice

Plage de l’Anse de la Croix Anse de la Croix Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Report du feu d’artifice initialement prévu le 14 juillet.

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Plage de l’Anse de la Croix Anse de la Croix Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr

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English : Fireworks

Postponement of the fireworks display originally scheduled for 14 July.

L’événement Feu d’artifice Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan