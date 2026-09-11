Feu d’artifice Plage de l’Anse de la Croix Île-d’Aix
samedi 31 octobre 2026 · Plage de l'Anse de la Croix · Île-d'Aix
Informations pratiques
Île-d’Aix
Feu d’artifice
Plage de l’Anse de la Croix Anse de la Croix Île-d’Aix Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Report du feu d’artifice initialement prévu le 14 juillet.
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Plage de l’Anse de la Croix Anse de la Croix Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr
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English : Fireworks
Postponement of the fireworks display originally scheduled for 14 July.
L’événement Feu d’artifice Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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