Feu d’artifice

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Dans le cadre des animations de Noël, un feu d’artifice sera tiré sur le Canal de Nantes à Brest. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Feu d’artifice Josselin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande