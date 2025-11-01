Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu d’artifice Josselin

Feu d’artifice Josselin dimanche 14 décembre 2025.

Feu d’artifice

Josselin Morbihan

Dans le cadre des animations de Noël, un feu d’artifice sera tiré sur le Canal de Nantes à Brest.   .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17 

