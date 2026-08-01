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AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Feu d’artifice Rue du Bocage Jugon-les-Lacs

dimanche 16 août 2026 · Rue du Bocage · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
22:45:00
Lieu
Rue du Bocage
Adresse
Etang
Ville
22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Jugon-les-Lacs

Feu d’artifice

Rue du Bocage Etang Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:45:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Feu tiré autour du lac.   .

Rue du Bocage Etang Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 62 

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English :

L’événement Feu d’artifice Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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