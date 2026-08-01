AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Feu d’artifice Rue du Bocage Jugon-les-Lacs
dimanche 16 août 2026 · Rue du Bocage · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Informations pratiques
Jugon-les-Lacs
Feu d’artifice
Rue du Bocage Etang Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:45:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Feu tiré autour du lac. .
Rue du Bocage Etang Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 62
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English :
L’événement Feu d’artifice Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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