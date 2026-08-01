Feu d’artifice Rue du Bocage Jugon-les-Lacs

Informations pratiques

Jugon-les-Lacs

Feu d’artifice

Rue du Bocage Etang Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:45:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Feu tiré autour du lac. .

Rue du Bocage Etang Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 62

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English :

L’événement Feu d’artifice Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor