Feu d’artifice La Cornuaille Stade de foot Val d’Erdre-Auxence vendredi 10 octobre 2025.

Feu d’artifice La Cornuaille

Stade de foot La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2025-10-10 22:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Le feu d’artifice initialement prévu pour les festivités du 13 juillet sera tiré, le vendredi 10 octobre 2025 à l’occasion du concours de palets du GIC de La Cornuaille.

Nous vous attendons nombreux pour profiter du spectacle ! .

Stade de foot La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 41 87

English :

The fireworks originally scheduled for the July 13 festivities will be fired on Friday, October 10, 2025 during the GIC de La Cornuaille?s palets competition.

German :

Das Feuerwerk, das ursprünglich für die Feierlichkeiten zum 13. Juli geplant war, wird am Freitag, den 10. Oktober 2025 anlässlich des Palet-Wettbewerbs des GIC de La Cornuaille abgebrannt.

Italiano :

I fuochi d’artificio inizialmente previsti per i festeggiamenti del 13 luglio saranno sparati venerdì 10 ottobre 2025 durante la gara di palette del GIC de La Cornuaille.

Espanol :

Los fuegos artificiales previstos inicialmente para las fiestas del 13 de julio se dispararán el viernes 10 de octubre de 2025 durante el concurso de paletas del GIC de La Cornuaille.

