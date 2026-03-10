Feu d’artifice

Rue Maréchal Foch Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lamballe au plan d’eau de La Ville-Gaudu vers 22 h 30-23 h

(Sous réserve d’annulation de dernier moment par les autorités) .

Rue Maréchal Foch Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30

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English :

L’événement Feu d’artifice Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor