Feu d’artifice Parc de la Mairie Langrune-sur-Mer
Feu d’artifice
Parc de la Mairie 22 rue de la Mairie Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 18:00:00
fin : 2026-01-01 19:00:00
Date(s) :
2026-01-01
À la tombée de la nuit, venez nombreux admirer le feu d’artifice dans le Parc de la Mairie de Langrune-sur-Mer
English : Feu d’artifice
Come and enjoy the fireworks display on the beach at Langrune-sur-Mer as night falls!
