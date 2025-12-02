Feu d’artifice Parc de la Mairie Langrune-sur-Mer

Feu d'artifice

Feu d’artifice Parc de la Mairie Langrune-sur-Mer jeudi 1 janvier 2026.

Feu d’artifice

Parc de la Mairie 22 rue de la Mairie Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 18:00:00
fin : 2026-01-01 19:00:00

Date(s) :
2026-01-01

À la tombée de la nuit, venez nombreux admirer le feu d’artifice dans le Parc de la Mairie de Langrune-sur-Mer
À la tombée de la nuit, venez nombreux admirer le feu d’artifice dans le Parc de la Mairie de Langrune-sur-Mer !   .

Parc de la Mairie 22 rue de la Mairie Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90  contact@mairie-langrune.fr

English : Feu d’artifice

Come and enjoy the fireworks display on the beach at Langrune-sur-Mer as night falls!

L’événement Feu d’artifice Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par Calvados Attractivité