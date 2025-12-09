Feu d’artifice

Devant la Maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Durant quelques minutes, le ciel de Fabrèges s’embrasera de mille feux… pour illuminer les yeux des petits et des grands!

(En fonction des conditions météorologiques). .

Devant la Maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Laruns a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées