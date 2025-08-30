Feu d’artifice L’Hospitalet-du-Larzac
Feu d’artifice L’Hospitalet-du-Larzac samedi 30 août 2025.
Feu d’artifice
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
En famille ou entre amis, venez admirer ce spectacle coloré qui illuminera le ciel de l’Hospitalet du Larzac.
Feu d’artifice pyromélodique tiré par Justin Pirolley
A 22h au stade municipal .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 71 01 mairie-lhospitaletdularzac@orange.fr
English :
With family or friends, come and admire this colorful spectacle that will light up the sky over L’Hospitalet du Larzac.
German :
Mit der Familie oder mit Freunden können Sie dieses farbenfrohe Spektakel bewundern, das den Himmel über L’Hospitalet du Larzac erleuchten wird.
Italiano :
Venite ad ammirare questo spettacolo colorato, che illuminerà il cielo di L’Hospitalet du Larzac, con la vostra famiglia o i vostri amici.
Espanol :
Venga a admirar en familia o entre amigos este colorido espectáculo que iluminará el cielo de L’Hospitalet du Larzac.
