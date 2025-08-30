Feu d’artifice L’Hospitalet-du-Larzac

Feu d’artifice L’Hospitalet-du-Larzac samedi 30 août 2025.

Feu d’artifice

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

En famille ou entre amis, venez admirer ce spectacle coloré qui illuminera le ciel de l’Hospitalet du Larzac.

Feu d’artifice pyromélodique tiré par Justin Pirolley

A 22h au stade municipal .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 71 01 mairie-lhospitaletdularzac@orange.fr

English :

With family or friends, come and admire this colorful spectacle that will light up the sky over L’Hospitalet du Larzac.

German :

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie dieses farbenfrohe Spektakel bewundern, das den Himmel über L’Hospitalet du Larzac erleuchten wird.

Italiano :

Venite ad ammirare questo spettacolo colorato, che illuminerà il cielo di L’Hospitalet du Larzac, con la vostra famiglia o i vostri amici.

Espanol :

Venga a admirar en familia o entre amigos este colorido espectáculo que iluminará el cielo de L’Hospitalet du Larzac.

