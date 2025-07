FEU D’ARTIFICE Mauguio

FEU D’ARTIFICE Mauguio vendredi 15 août 2025.

FEU D’ARTIFICE

Mauguio Hérault

Le ciel s’illuminera de mille feux vendredi 15 août à Carnon !

Au programme :

21h Concert live de l’Orchestre OCTANE Sur le port

21h30 Distribution de lampions Devant la salle des Cistes

22h30 Feu d’artifice Avant-port ouest

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

The sky will light up with a thousand lights on Friday August 15 in Carnon!

German :

Der Himmel wird am Freitag, dem 15. August, in Carnon in tausend Lichtern erstrahlen!

Italiano :

Venerdì 15 agosto, a Carnon, il cielo si illuminerà di mille luci!

Espanol :

El cielo se iluminará con mil luces el viernes 15 de agosto en Carnon

