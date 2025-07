Feu d’artifice Montluçon

Feu d’artifice Montluçon lundi 14 juillet 2025.

Feu d’artifice

Carré du Cher Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 22:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

À 22h30 Montluçon donne rendez-vous aux Montluçonnais et aux visiteurs qui pourront apprécier ce spectacle pyrotechnique tout en profitant des aménagements des berges du Cher.

.

Carré du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

English :

At 10.30pm, Montluçon’s residents and visitors will be able to enjoy the pyrotechnic show while taking in the sights along the banks of the Cher.

German :

Um 22:30 Uhr lädt Montluçon die Einwohner Montluçonnais und Besucher ein, dieses pyrotechnische Spektakel zu genießen und gleichzeitig die Neugestaltung der Ufer des Cher zu bestaunen.

Italiano :

Alle 22.30, i residenti e i visitatori di Montluçon potranno godersi lo spettacolo pirotecnico ammirando i panorami lungo le rive dello Cher.

Espanol :

A las 22.30 h, los habitantes y visitantes de Montluçon podrán disfrutar del espectáculo pirotécnico mientras contemplan las vistas a orillas del Cher.

L’événement Feu d’artifice Montluçon a été mis à jour le 2025-06-30 par Montluçon Tourisme