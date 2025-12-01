Feu d’artifice Montville

Feu d’artifice

Parc du Manoir Montville Seine-Maritime

Feu d’artifice le 26 décembre 2025, ne manquez pas le feu d’artifice musical de fin d’année !

Nouveau lieu pour le feu d’artifice musical offert par la Ville de Montville.

Rendez-vous au parc du Manoir à 19h30.

Pour profiter pleinement du spectacle, prévoyez de vous positionner sur le parking Jean-Loup Chrétien. .

