Mornac-sur-Seudre

Feu d’artifice

Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Rassemblons-nous une dernière fois cette saison ! Rendez-vous le jeudi 20 août pour une superbe soirée organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec les restaurateurs et les commerçants de la commune.

.

Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 75 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s get together one last time this season! Join us on Thursday August 20 for a superb evening organized by the Comité des Fêtes in partnership with the town’s restaurateurs and shopkeepers.

L’événement Feu d’artifice Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique