Feu d’artifice Mornac-sur-Seudre
Feu d’artifice Mornac-sur-Seudre jeudi 20 août 2026.
Mornac-sur-Seudre
Feu d’artifice
Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Rassemblons-nous une dernière fois cette saison ! Rendez-vous le jeudi 20 août pour une superbe soirée organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec les restaurateurs et les commerçants de la commune.
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Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 75 13
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English :
Let’s get together one last time this season! Join us on Thursday August 20 for a superb evening organized by the Comité des Fêtes in partnership with the town’s restaurateurs and shopkeepers.
L’événement Feu d’artifice Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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