Muneville-le-Bingard

Feu d’artifice

derrière l’école Muneville-le-Bingard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice à la tombée de la nuit. Gratuit. .

derrière l’école Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 2 33 45 05 38

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme