Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu d’artifice Muneville-le-Bingard

Feu d’artifice Muneville-le-Bingard

Feu d’artifice Muneville-le-Bingard mardi 14 juillet 2026.

Adresse : derrière l'école

Ville : 50490 Muneville-le-Bingard

Département : Manche

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Muneville-le-Bingard

Feu d’artifice

derrière l’école Muneville-le-Bingard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice à la tombée de la nuit. Gratuit.   .

derrière l’école Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 2 33 45 05 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Muneville-le-Bingard (Manche)