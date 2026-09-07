Feu d’artifice musical Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Feu d’artifice musical

Quai des Pêcheurs Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 19:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Magnifique Feu d’artifice musical tiré sur le port de Mortagne après le Marché de Noël qui se tiendra toute la journée place Bel Air.

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Quai des Pêcheurs Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

A magnificent musical fireworks display will be held at the Mortagne harbor after the Christmas Market, which will take place all day at Place Bel Air.

L’événement Feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique