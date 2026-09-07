Feu d’artifice musical Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde
dimanche 6 décembre 2026 · Quai des Pêcheurs · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Feu d’artifice musical
Quai des Pêcheurs Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 19:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Magnifique Feu d’artifice musical tiré sur le port de Mortagne après le Marché de Noël qui se tiendra toute la journée place Bel Air.
.
Quai des Pêcheurs Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A magnificent musical fireworks display will be held at the Mortagne harbor after the Christmas Market, which will take place all day at Place Bel Air.
L’événement Feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique
À voir aussi à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Pas à pas vers la maternelle Ecole maternelle Mortagne-sur-Gironde 26 septembre 2026
- « Du mot à la scène : week-end ludique d’écriture de chansons » *COMPLET* Mortagne-sur-Gironde 3 octobre 2026
- Exposition Nous sommes sauvages et comestibles Quai des pêcheurs Mortagne-sur-Gironde 4 octobre 2026
- Coeur en estuaire Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde 11 octobre 2026
- Spectacle de chansonniers Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde 25 octobre 2026