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AGENDA · Mortagne-sur-Gironde

Feu d’artifice musical Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde

dimanche 6 décembre 2026 · Quai des Pêcheurs · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Quai des Pêcheurs
Adresse
Port de Mortagne
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mortagne-sur-Gironde

Feu d’artifice musical

Quai des Pêcheurs Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 19:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Magnifique Feu d’artifice musical tiré sur le port de Mortagne après le Marché de Noël qui se tiendra toute la journée place Bel Air.
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Quai des Pêcheurs Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

A magnificent musical fireworks display will be held at the Mortagne harbor after the Christmas Market, which will take place all day at Place Bel Air.

L’événement Feu d’artifice musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique

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