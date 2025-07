Feu d’artifice musical Sarrebourg

Feu d’artifice musical Sarrebourg dimanche 13 juillet 2025 18:00:00.

Feu d’artifice musical

Zone de Loisirs Sarrebourg Moselle

Un grand spectacle pyrotechnique pour en prendre plein les yeux sera tiré au fil de l’eau. De quoi ravir petits et grands !

Buvette et restauration (pizza/flam, grillades, burgers, frites, knacks), manèges et confiserie à partir de 18h00. Animation musicale par DJ Gaëtan et Mateiser. Et, vers 22h45, feu d’artifice pyromusical au-dessus de l’étang.Tout public

Zone de Loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

English :

A spectacular fireworks display will be staged along the water’s edge. Something for all ages!

Refreshment and catering (pizza/flam, grills, burgers, French fries, knacks), rides and sweets from 6pm. Musical entertainment by DJ Gaëtan and Mateiser. Pyromusical fireworks over the pond at 10:45pm.

German :

Ein großes pyrotechnisches Spektakel für die Augen wird am Wasserlauf abgefeuert. Das wird Groß und Klein begeistern!

Getränke- und Imbissstände (Pizza/Flam, Grillfleisch, Burger, Pommes frites, Knacker), Karussells und Süßwaren ab 18 Uhr. Musikalische Unterhaltung durch DJ Gaëtan und Mateiser. Gegen 22.45 Uhr: pyromusikalisches Feuerwerk über dem Teich.

Italiano :

Uno spettacolare spettacolo pirotecnico sarà allestito lungo l’acqua. Qualcosa per tutte le età!

Rinfreschi e cibo (pizza/flam, grigliate, hamburger, patatine, stuzzichini), giostre e dolciumi a partire dalle 18:00. Intrattenimento musicale a cura di DJ Gaëtan e Mateiser. E, alle 22.45 circa, fuochi d’artificio piromusicali sul laghetto.

Espanol :

A lo largo de la orilla habrá un espectacular castillo de fuegos artificiales. Para todas las edades

Refrescos y comida (pizza/flam, parrilladas, hamburguesas, patatas fritas, chucherías), tiovivos y golosinas a partir de las 18.00 h. Animación musical a cargo de DJ Gaëtan y Mateiser. Hacia las 22.45 h, fuegos artificiales piromusicales sobre el estanque.

