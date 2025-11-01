Feu d’artifice musical

Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 22:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Un feu d’artifice musical féerique où sons et lumières s’accordent pour un moment magique et festif.

Un feu d’artifice musical qui marie harmonieusement sons et lumières. Les fusées s’élancent au rythme des mélodies pour un spectacle visuel et sonore unique. Un moment de fête et de partage qui émerveille le public et fait scintiller le ciel dans une ambiance magique et conviviale. .

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est lesrebellesdelathur@gmail.com

English :

A magical musical fireworks display where light and sound come together for a magical, festive moment.

German :

Ein märchenhaftes musikalisches Feuerwerk, bei dem Klänge und Lichter zu einem magischen und festlichen Moment verschmelzen.

Italiano :

Un magico spettacolo pirotecnico musicale in cui luci e suoni si fondono per creare un momento magico e festoso.

Espanol :

Un mágico espectáculo pirotécnico musical en el que la luz y el sonido se unen para crear un momento mágico y festivo.

