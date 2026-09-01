Feu d’artifice Poste de Secours n°1 Ouistreham
dimanche 20 septembre 2026 · Poste de Secours n°1 · Ouistreham
Informations pratiques
Ouistreham
Feu d’artifice
Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 22:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella ! .
Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
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English : Feu d’artifice
Let’s celebrate the start of summer together! Come and enjoy a fireworks display on Ouistreham Riva-Bella beach!
L’événement Feu d’artifice Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer
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