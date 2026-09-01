Feu d’artifice Poste de Secours n°1 Ouistreham

Informations pratiques

Ouistreham

Feu d’artifice

Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 22:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !

Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella ! .

Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

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English : Feu d’artifice

Let’s celebrate the start of summer together! Come and enjoy a fireworks display on Ouistreham Riva-Bella beach!

L’événement Feu d’artifice Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer