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AGENDA · Ouistreham

Feu d’artifice Poste de Secours n°1 Ouistreham

dimanche 20 septembre 2026 · Poste de Secours n°1 · Ouistreham

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Poste de Secours n°1
Adresse
Plage
Ville
14150 Ouistreham
Département
Calvados
Tarif

Ouistreham

Feu d’artifice

Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 22:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !
Célébrons ensemble le début de l’été ! Venez profiter d’un feu d’artifice sur la plage de Ouistreham Riva-Bella !   .

Poste de Secours n°1 Plage Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 

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English : Feu d’artifice

Let’s celebrate the start of summer together! Come and enjoy a fireworks display on Ouistreham Riva-Bella beach!

L’événement Feu d’artifice Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer

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