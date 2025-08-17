Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac

Feu d’artifice Payrignac en fête Payrignac dimanche 17 août 2025.

Plan d’eau Payrignac Lot

Gratuit
Début : 2025-08-17 00:00:00
fin : 2025-08-17

2025-08-17

Pour clôturer la fête du village, un feu d’artifice est proposé en soirée. Ce moment convivial rassemble habitants et visiteurs autour d’un temps festif et accessible à tous.
Plan d’eau Payrignac 46300 Lot Occitanie   cdfpayrignac@gmail.com

English :

The village festival closes with an evening fireworks display. This convivial event brings residents and visitors together for a festive occasion accessible to all.

German :

Zum Abschluss des Dorffestes wird am Abend ein Feuerwerk veranstaltet. Dieser gesellige Moment bringt Einwohner und Besucher zu einem festlichen Ereignis zusammen, das für alle zugänglich ist.

Italiano :

Per concludere la festa del villaggio, la sera ci sarà uno spettacolo pirotecnico. Questo evento conviviale riunisce residenti e visitatori per un’occasione di festa accessibile a tutti.

Espanol :

Como colofón, por la noche habrá un espectáculo de fuegos artificiales. Este acto de convivencia reúne a residentes y visitantes en una ocasión festiva accesible a todos.

