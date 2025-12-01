FEU D’ARTIFICE Pied-de-Borne

FEU D’ARTIFICE

Terrain de tennis Pied-de-Borne Lozère

Début : 2025-12-30 20:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Feu d’artifice organisé par la municipalité de Pied de Borne

20h30, tiré depuis le parking sous le terrain de tennis .

Terrain de tennis Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 69 82 23

English :

Fireworks organized by the municipality of Pied de Borne

8:30pm, fired from the parking lot under the tennis court

