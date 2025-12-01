FEU D’ARTIFICE Pied-de-Borne
FEU D’ARTIFICE Pied-de-Borne mardi 30 décembre 2025.
FEU D’ARTIFICE
Terrain de tennis Pied-de-Borne Lozère
Début : 2025-12-30 20:30:00
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Feu d’artifice organisé par la municipalité de Pied de Borne
20h30, tiré depuis le parking sous le terrain de tennis
Terrain de tennis Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 69 82 23
English :
Fireworks organized by the municipality of Pied de Borne
8:30pm, fired from the parking lot under the tennis court
