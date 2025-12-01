Feu d’artifice pour Nuit d’Hiver Landerneau
Feu d’artifice pour Nuit d’Hiver Landerneau mardi 23 décembre 2025.
Feu d’artifice pour Nuit d’Hiver
Jardins de la Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 20:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Observez ce spectacle aux milles couleurs depuis les jardins de la Palud et de l’autre côté des rives.
Animation proposée par l’association les commerçants Landerneau Boutiques. .
Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Feu d’artifice pour Nuit d’Hiver Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS