Feu d’artifice pour Nuit d’Hiver Landerneau

Feu d’artifice pour Nuit d’Hiver

Jardins de la Palud Landerneau Finistère

Début : 2025-12-23 20:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Observez ce spectacle aux milles couleurs depuis les jardins de la Palud et de l’autre côté des rives.

Animation proposée par l’association les commerçants Landerneau Boutiques. .

Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

