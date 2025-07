Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux Saint-Jean-le-Thomas

Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux Saint-Jean-le-Thomas lundi 14 juillet 2025.

Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux

Plage Pignochet Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

La retraite aux flambeaux partira de l’église vers 21h pour parcourir les rues de la commune en faisant quelques pauses musicales avec la fanfare « Les carottes râpées », puis s’arrêtera sur la plage de Pignochet où sera tiré le traditionnel feu d’artifice vers 23h15.

Les bénévoles du comité des fêtes proposeront des lampions tout au long du parcours.

Plage Pignochet Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 86 09

English : Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux

The torchlight procession will leave the church at around 9pm, winding its way through the streets of the commune with musical interludes by the « Les carottes râpées » brass band, before stopping at the Pignochet beach for the traditional fireworks display at around 11:15pm.

Volunteers from the Comité des fêtes will be selling lanterns along the way.

German :

Der Fackelzug startet gegen 21 Uhr an der Kirche und führt durch die Straßen der Gemeinde, wobei er einige musikalische Pausen mit der Blaskapelle « Les carottes râpées » einlegt. Anschließend hält er am Strand von Pignochet, wo gegen 23.15 Uhr das traditionelle Feuerwerk abgefeuert wird.

Die Freiwilligen des Festkomitees werden entlang der Strecke Lampions anbieten.

Italiano :

La fiaccolata partirà dalla chiesa intorno alle 21.00 e si snoderà per le strade della città con intermezzi musicali della banda di ottoni « Les carottes râpées », prima di fermarsi sulla spiaggia di Pignochet per il tradizionale spettacolo pirotecnico alle 23.15 circa.

I volontari del Comitato Fetes venderanno lanterne lungo il percorso.

Espanol :

La procesión de las antorchas partirá de la iglesia hacia las 21:00 horas y recorrerá las calles de la ciudad con interludios musicales de la banda de música « Les carottes râpées », antes de detenerse en la playa de Pignochet para el tradicional espectáculo de fuegos artificiales hacia las 23:15 horas.

Voluntarios del Comité de Fiestas venderán farolillos a lo largo del recorrido.

L’événement Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2025-07-03 par OT MSM Normandie BIT Genêts