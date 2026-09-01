Informations pratiques

Preuilly-sur-Claise

Feu d’artifice

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade dansante à 19h30 place de la mairie, à 21h » Voyage aux milles et une nuits » , spectacle de feu suivi à d’un feu d’artifice.

Balade dansante à 19h30 place de la mairie, à 21h » Voyage aux milles et une nuits » , spectacle de feu suivi à d’un feu d’artifice. .

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 50 04

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English :

Dance parade at 7:30 p.m. at Town Hall Square; at 9:00 p.m., « Journey to the Thousand and One Nights, » a fire show followed by a fireworks display.

L’événement Feu d’artifice Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire