Informations pratiques

Rochefort

Feu d’artifice report de la fête nationale

Port de plaisance Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 22:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Feu d’artifice de Rochefort !

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Port de plaisance Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr

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English : Fireworks: National Day celebrations postponed

Rochefort Fireworks Display!

L’événement Feu d’artifice report de la fête nationale Rochefort a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan