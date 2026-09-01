AGENDA · Rochefort
Feu d’artifice report de la fête nationale Rochefort
samedi 12 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Feu d’artifice report de la fête nationale
Port de plaisance Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 22:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Feu d’artifice de Rochefort !
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Port de plaisance Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr
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English : Fireworks: National Day celebrations postponed
Rochefort Fireworks Display!
L’événement Feu d’artifice report de la fête nationale Rochefort a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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