Indre-et-Loire

Feu d’Artifice Place de la Malte Rillé Indre-et-Loire

Repas, bal et Feu d’artifice le 13 juillet à Rillé.

Place de la Malte

Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 46 03 76

English :

Meal, dance and fireworks on July 13 in Rillé.

German :

Essen, Tanz und Feuerwerk am 13. Juli in Rillé.

Italiano :

Cena, ballo e fuochi d’artificio il 13 luglio a Rillé.

Espanol :

Cena, baile y fuegos artificiales el 13 de julio en Rillé.

L’événement Feu d’Artifice Rillé a été mis à jour le 2025-06-18 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE