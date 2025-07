FEU D’ARTIFICE Rivesaltes

FEU D’ARTIFICE Rivesaltes dimanche 13 juillet 2025.

FEU D’ARTIFICE

Quai de l’Agly Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 23:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

A l’occasion du Bal des Pompiers, la ville de Rivesaltes vous offre son traditionnel feu d’artifice !

Quai de l’Agly Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04

English :

To mark the Firefighters’ Ball, the town of Rivesaltes offers you its traditional fireworks display!

German :

Anlässlich des Feuerwehrballs bietet Ihnen die Stadt Rivesaltes ihr traditionelles Feuerwerk an!

Italiano :

In occasione del Ballo dei Vigili del Fuoco, la città di Rivesaltes organizza il suo tradizionale spettacolo pirotecnico!

Espanol :

Con motivo del Baile de los Bomberos, la ciudad de Rivesaltes organiza su tradicional castillo de fuegos artificiales

L’événement FEU D’ARTIFICE Rivesaltes a été mis à jour le 2025-07-07 par BIT DE RIVESALTES