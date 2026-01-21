Feu d’artifice romantique spécial Saint-Valentin Jardin public Saintes

Feu d’artifice romantique spécial Saint-Valentin

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Un feu d’artifice romantique viendra illuminer le ciel de la Ville pour célébrer les amoureux… et tous ceux qui souhaitent passer une soirée remplie d’amour ! Où admirer le spectacle ? Vous avez le choix

+33 5 46 92 34 45

English :

A romantic fireworks display will light up the city’s skies to celebrate lovers? and all those who want to spend an evening filled with love! Where to enjoy the show? The choice is yours:

