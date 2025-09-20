Feu d’artifice rue des ponts 72800 Le Lude Le Lude

Feu d’artifice rue des ponts 72800 Le Lude Le Lude samedi 20 septembre 2025.

Feu d’artifice Samedi 20 septembre, 21h15 rue des ponts 72800 Le Lude Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:15:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T21:15:00 – 2025-09-20T22:00:00

Le feu d’artifice sera tiré depuis les jardins du Château du Lude.

PArking et zone pour le public en face du Château, sur l’autre rive du Loir.

rue des ponts 72800 Le Lude rue des ponts 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

Le feu d’artifice sera tiré depuis les jardins du Château du Lude.

ville le lude