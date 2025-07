Feu d’artifice Saint-Didier-en-Velay

Feu d’artifice Saint-Didier-en-Velay dimanche 27 juillet 2025.

Feu d’artifice

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Venez profiter du feu d’artifice en famille ou entre amis !

Rendez-vous à la tombée de la nuit. Le feu sera tiré depuis le stade de la Péchoire.

.

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

English :

Come and enjoy the fireworks with family and friends!

See you at dusk. The fireworks will be fired from the Péchoire stadium.

German :

Genießen Sie das Feuerwerk mit der Familie oder mit Freunden!

Treffpunkt ist bei Einbruch der Dunkelheit. Das Feuer wird vom Stadion La Péchoire aus abgefeuert.

Italiano :

Venite a godervi i fuochi d’artificio con la vostra famiglia o i vostri amici!

Ci vediamo al tramonto. I fuochi d’artificio saranno sparati dallo stadio di Péchoire.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de los fuegos artificiales con tu familia o amigos!

Nos vemos al anochecer. Los fuegos artificiales se dispararán desde el estadio de Péchoire.

L’événement Feu d’artifice Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Loire Semène