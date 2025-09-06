Feu d’artifice Stade municipal Saint-Georges-du-Bois

Feu d’artifice Stade municipal Saint-Georges-du-Bois samedi 6 septembre 2025.

Feu d’artifice

Stade municipal 163 Rue du Stade Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-09-06 23:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Suite à l’arrêté préfectoral pris le 14 juillet interdisant le tir de feu d’artifice, la municipalité de Saint Georges du Bois vous propose le report de celui-ci le samedi 6 septembre 2025 à la tombée de la nuit. Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Stade municipal 163 Rue du Stade Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 97 31 accueil@sgdb17.fr

English :

Following the prefectoral decree of July 14 prohibiting the shooting of fireworks, the municipality of Saint Georges du Bois proposes to postpone the fireworks display to Saturday, September 6, 2025 at dusk. We hope to see many of you there.

German :

Aufgrund des Präfekturerlasses vom 14. Juli, der das Abbrennen von Feuerwerken verbietet, schlägt Ihnen die Gemeinde Saint Georges du Bois vor, das Feuerwerk auf Samstag, den 6. September 2025 bei Einbruch der Dunkelheit zu verschieben. Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu können.

Italiano :

A seguito del decreto prefettizio del 14 luglio che vieta lo sparo di fuochi d’artificio, il Comune di Saint Georges du Bois propone di posticipare lo spettacolo pirotecnico al tramonto di sabato 6 settembre 2025. Speriamo di vedervi numerosi.

Espanol :

A raíz del decreto prefectoral del 14 de julio que prohíbe el lanzamiento de fuegos artificiales, el municipio de Saint Georges du Bois propone aplazar el espectáculo de fuegos artificiales hasta el anochecer del sábado 6 de septiembre de 2025. Esperamos ver a muchos de ustedes.

