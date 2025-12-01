Feu d’artifice Saint-Paul-Trois-Châteaux

Feu d’artifice

La ville vous invite à vivre un moment éblouissant avec le feu d’artifice tiré au-dessus de la Grande Prairie ! À l’issue du feu, la soirée se poursuivra dans une ambiance conviviale autour d’un vin chaud offert par la ville, servi à la salle Chausy.

Parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 83 01 21 odysseeo@equalia.fr

English :

The town invites you to enjoy a dazzling fireworks display over the Grande Prairie! After the fireworks, the evening continues in a convivial atmosphere with mulled wine offered by the town, served in the Salle Chausy.

German :

Die Stadt lädt Sie ein, das Feuerwerk über der Grande Prairie zu genießen! Im Anschluss an das Feuerwerk wird der Abend in gemütlicher Atmosphäre bei einem von der Stadt spendierten Glühwein fortgesetzt, der im Saal Chausy serviert wird.

Italiano :

La città vi invita a godervi un abbagliante spettacolo di fuochi d’artificio sulla Grande Prairie! Dopo i fuochi d’artificio, la serata proseguirà in un’atmosfera conviviale, con vin brulé fornito dalla città e servito nella Salle Chausy.

Espanol :

La ciudad le invita a disfrutar de un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales sobre Grande Prairie Tras los fuegos artificiales, la velada continuará en un ambiente distendido, con vino caliente ofrecido por la ciudad y servido en la Salle Chausy.

