Informations pratiques

Le Mung

Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente

Ile de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 23:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Feu d’artifice tiré après le marché semi-nocturne.

.

Ile de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fireworks display following the late-night market.

L’événement Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente Le Mung a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge