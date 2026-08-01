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AGENDA · Le Mung

Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente Le Mung

jeudi 27 août 2026 · Le Mung

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Ile de la Grenouillette
Ville
17350 Le Mung
Département
Charente-Maritime
Tarif

Le Mung

Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente

Ile de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 23:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Feu d’artifice tiré après le marché semi-nocturne.
  .

Ile de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Fireworks display following the late-night market.

L’événement Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente Le Mung a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge