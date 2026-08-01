AGENDA · Le Mung
Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente Le Mung
jeudi 27 août 2026 · Le Mung
Informations pratiques
Le Mung
Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente
Ile de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 23:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Feu d’artifice tiré après le marché semi-nocturne.
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Ile de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Fireworks display following the late-night market.
L’événement Feu d’artifice Saint-Savinien-sur-Charente Le Mung a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge