Feu d'artifice – Saint-Uze 20 juin 2025

Drôme

Feu d’artifice Lac des vernets Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

A l’occasion de l’ouverture de la saison estivale et du 32ème anniversaire de la base de loisirs venez admirer le feu d’artifice !

Buvette sur place et snack ouvert de 19h à minuit.

Lac des vernets

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 25 96 mairie@saintuze.fr

English :

To mark the opening of the summer season and the 32nd anniversary of the leisure park, come and admire the fireworks!

Refreshment bar and snack bar open from 7pm to midnight.

German :

Anlässlich der Eröffnung der Sommersaison und des 32. Jubiläums der Freizeitanlage bewundern Sie das Feuerwerk!

Getränke vor Ort und Snacks von 19 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Italiano :

In occasione dell’apertura della stagione estiva e del 32° anniversario del centro ricreativo, venite ad ammirare i fuochi d’artificio!

Bar e snack bar aperti dalle 19.00 alle 24.00.

Espanol :

Para celebrar la apertura de la temporada de verano y el 32º aniversario del centro de ocio, venga a admirar los fuegos artificiales

Bar y cafetería abiertos de 19.00 a 24.00 h.

L’événement Feu d’artifice Saint-Uze a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche