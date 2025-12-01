Feu d’artifice

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 18h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Cette année, le feu d’artifice offert par les manèges de Noël qui va illuminer le ciel salonais !

Le feu d’artifice est l’occasion de se réunir pour vivre une soirée magique, avec un ciel illuminé de mille feux !



Depuis la place Morgan, à quelques jours du réveillon de Noël, petits et grands vont déjà partager un moment de fête qui va mettre des paillettes dans les yeux ! .

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

This year, the fireworks offered by the Christmas merry-go-rounds will light up the Salon sky!

L’événement Feu d’artifice Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence