Feu d’artifice Sedan Sedan

Feu d’artifice Sedan Sedan dimanche 13 juillet 2025.

Feu d’artifice Sedan

Prairie de Torcy Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

La Fête nationale française se célèbre en plein cœur de l’été depuis 1880 on commémore la prise de la Bastille de 1789 mais également la Fête de la Fédération (14 juillet 1790).Aller voir un feu d’artifice en famille ou entre amis, c’est toujours un moment qui émerveille petits et grands apprécient la beauté de ce spectacle pyrotechnique à la nuit tombée.

.

Prairie de Torcy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 00

English :

The French national holiday has been celebrated in the heart of summer since 1880, commemorating the storming of the Bastille in 1789 as well as the Fête de la Fédération (July 14, 1790). Watching a fireworks display with family or friends is always a marvelous experience: young and old alike appreciate the beauty of this pyrotechnic spectacle as night falls.

German :

Der französische Nationalfeiertag wird seit 1880 mitten im Sommer gefeiert: Er erinnert an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, aber auch an den Föderationsfeiertag (14. Juli 1790).Ein Feuerwerk mit der Familie oder mit Freunden anzuschauen, ist immer ein Moment des Staunens: Groß und Klein genießen die Schönheit dieses pyrotechnischen Spektakels bei Einbruch der Dunkelheit.

Italiano :

Le feste francesi si celebrano in piena estate dal 1880, per commemorare la presa della Bastiglia nel 1789 e la Festa della Federazione (14 luglio 1790). Assistere a uno spettacolo pirotecnico con la famiglia o gli amici è sempre un’esperienza meravigliosa: grandi e piccini apprezzano la bellezza di questo spettacolo pirotecnico al calar della sera.

Espanol :

Desde 1880, los días festivos franceses se celebran en pleno verano, en conmemoración de la toma de la Bastilla en 1789 y de la Fiesta de la Federación (14 de julio de 1790). Asistir a un espectáculo pirotécnico con la familia o los amigos es siempre una experiencia maravillosa, en la que grandes y pequeños disfrutan de la belleza de este espectáculo pirotécnico al caer la noche.

L’événement Feu d’artifice Sedan Sedan a été mis à jour le 2025-07-03 par Ardennes Tourisme