feu d’artifice soirée dansante comice de Neuville sur Sarthe Neuville-sur-Sarthe

2 grande rue 72190 Neuville sur Sarthe Neuville-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-02 19:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

soirée dansante animée par Dj et feu d’artifice du comice de Neuville sur Sarthe , restaurations, animations, manèges, village d’exposants

L association Comice Neuville 2025 2025 organise

vendredi 1 août soirée Super loto sous chaumière ouverture des portes 17:00 début du jeu 20:00 sans réservation

Restauration et buvette sur place

Renseignements neuvillecomice2025@gmail.com

Parking cabinet médical, square 2eme DB

Terrain communal route du petit pont

Samedi 2 et dimanche 3 août place au comice agricole

Deux jours de festivités

Animaux de la ferme , tracteurs anciens , battage à l ancienne, démonstration de tracto cross, petit train de la ferme, village d exposants, manèges, animations, restauration …..

samedi restauration, soirée dansante soirée DJ animé par Christophe Levesque ( LCA Sonorisation),

FEU d’ARTIFICE 23h00

dimanche: bric à brac de 7h à 18h renseignements bricabraccomiceneuville@gmail.com ou Maelys 0769255344

messe en plein air à 10:30 , chien de troupeau…..

Neuville-Sur-Sarthe, Pays De La Loire, France .

2 grande rue 72190 Neuville sur Sarthe Neuville-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 43 95 18 neuvillecomice2025@gmail.com

